Espaço Terapêutico Gaia: Bem-Estar e Cura Holística em Jaguariúna

O Espaço Terapêutico Gaia Ascensão da Nova Era, em Jaguariúna, oferece uma abordagem integrada para o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Em entrevista exclusiva, a fundadora Isabella Damas, terapeuta holística e enfermeira, explica como suas técnicas podem transformar vidas.

Da Enfermagem à Terapia Holística: A Trajetória de Isabella Damas

A jornada de Isabella Damas na área da saúde começou há seis anos, quando ingressou na enfermagem com o desejo de cuidar e auxiliar no processo de cura das pessoas. No entanto, ao longo de sua experiência profissional, percebeu que o ser humano é um ser holístico e único, e que as doenças físicas sempre estará ligado a desequilíbrios emocionais, mentais e energéticos.

Buscando maior compreensão e aprofundamento, Isabella se apaixonou pela terapia holística, que considera o indivíduo como um todo. Com formações e vivências em autoconhecimento, encontrou sua missão de vida: ajudar as pessoas a conduzirem seu próprio processo de cura e bem-estar.

Os Principais Tratamentos Oferecidos no Espaço Gaia

O Espaço Terapêutico Gaia Ascensão da Nova Era oferece uma ampla variedade de terapias voltadas ao equilíbrio físico, mental, emocional e energético. Entre os serviços disponíveis, estão:

Eventos e jornadas terapêuticas

Constelação Familiar

Reiki, Aromaterapia, Cromoterapia, Cristaloterapia e Musicoterapia

Florais de Bach e Fitoterapia

Consagração e expansão de consciência com as sagradas medicinas da floresta, regressão

Medicina Chinesa

Meditação e expansão do Ser Multidimensional

Terapia Multidimensional Pleiadiana e Arcturiana

Mesa Radiônica e Radiestesia

Os Benefícios da Terapia Holística na Saúde Física e Emocional

A terapia holística auxilia no reequilíbrio do organismo como um todo, tratando não apenas os sintomas, mas também suas causas. Essas técnicas são naturais e preventivas, proporcionando bem-estar, leveza, expansão de consciência, harmonia e relaxamento.

Muitos pacientes relatam melhorias significativas em sintomas como ansiedade, estresse, medo, insônia, angústia e depressão. A abordagem holística permite que cada indivíduo compreenda melhor a si mesmo, promovendo maior equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

O Diferencial do Espaço Gaia

Um dos grandes diferenciais do Espaço Gaia é o acolhimento personalizado que cada paciente recebe. Na primeira sessão, é realizada uma anamnese detalhada, acompanhada de uma escuta terapêutica para compreender as necessidades individuais. Além disso, os pacientes recebem como cortesia um protocolo com florais etéricos, que contribuem para a continuidade do tratamento em casa, proporcionando benefícios prolongados.

Durante a sessão, o ambiente é preparado com aromaterapia, utilizando óleos essenciais que potencializam os efeitos das terapias aplicadas. O objetivo é proporcionar uma experiência transformadora, promovendo paz profunda, alinhamento energético, auto cura e maior conexão consigo mesmo.

Serviço

WhatsApp: (19) 99561-2002

Instagram: @gaianovaera.terapia_holistica

Endereço: Rua Dona Bartira, 343, Nova Jaguariúna – SP

