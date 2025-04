3ª edição do Festival Gastro Musical & Cultural movimenta Cosmópolis com música, gastronomia e cultura

Cosmópolis viveu um fim de semana vibrante com a realização da 3ª edição do Festival Gastro Musical & Cultural, que aconteceu de sexta-feira (12) a domingo (14), reunindo música de qualidade, boa comida e atrações culturais para todas as idades.

O evento, já consolidado no calendário da cidade, atraiu um grande público que pôde aproveitar uma programação diversificada. Na sexta-feira, quem abriu o palco foi a cantora Adriely Martin’s, que colocou o público para dançar logo na primeira noite.

No sábado, o destaque foi para o espetáculo The Lady Show, com as performances envolventes de Adriane Cardozo e André Bernardino, que conquistaram o público com carisma e talento.

O domingo começou em clima nostálgico com a apresentação dos Rustic Brothers, enquanto os visitantes apreciavam uma exposição de carros antigos — atração que encantou famílias e apaixonados por automobilismo. Para fechar o festival com chave de ouro, Marcus Vinicius (Mark Samp) subiu ao palco à noite e fez um show memorável.

Com entrada gratuita, o festival também ofereceu uma ampla praça de alimentação com food trucks e barracas de comidas variadas, valorizando a culinária local e regional. O sucesso de público e organização reafirma a força do evento como espaço de promoção da cultura, lazer e gastronomia em Cosmópolis.