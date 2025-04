Festa do Trabalhador de Holambra contará com 5 shows ao vivo

A Prefeitura de Holambra preparou uma programação especial entre os dias 2 e 4 de maio para homenagear os trabalhadores da cidade. A festa contará com 5 shows ao vivo na Rua da Amizade (Rua Coberta). A entrada é gratuita. Haverá estrutura local de praça de alimentação.

A primeira noite, a de sexta-feira (2), será dedicada à música Gospel e contará com apresentação do cantor indicado três vezes ao Grammy Latino, Paulo Cesar Baruk.

No dia seguinte (3) a banda Made in Roça abrirá a festa com muito sertanejo universitário. Em seguida será a vez da dupla Carreiro e Capataz tomar conta da Rua Coberta com grandes clássicos do ritmo.

No domingo, dia 4 de maio, a festa começa às 15h com o Mundo de Kaboo, atração para a criançada. Para fechar, às 17h, o som contagiante da banda Inimigos da HP vai colocar todo mundo pra cantar e dançar.

“Preparamos uma festa especial para celebrar quem constrói, diariamente, uma cidade melhor para todos nós”, disse o prefeito Fernando Capato. ” A programação é variada para que toda a família possa celebrar junta. Contamos com a presença de todos os holambrenses.”

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, a circulação com garrafas de vidro não será permitida durante a festividade.

Confira a programação:

2/5 – Sexta-feira

A partir das 19h

Show de Paulo Cesar Baruk

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

3/5 – Sábado

A partir das 20h

Shows:

Made In Roça (Sertanejo)

Carreiro e Capataz (Sertanejo)

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

4/5 – Domingo

A partir das 15h

Shows:

15h – Mundo de Kaboo – Infantil

17h – Inimigos da HP – Samba e pagode

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita