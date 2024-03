Prefeito Fábio Polidoro participa de solenidade de formatura de novos instrutores do PROERD no Estado de São Paulo

O Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro, a Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues e o Cabo PM Marcos Ascêncio, estiveram na sexta-feira, 15 de março, participando nas dependências do Auditório da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da solenidade de formatura de novos instrutores do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com a Prefeituras Municipais em todo o Estado de São Paulo.

“O Programa é pedagogicamente estruturado em lições, ministradas obrigatoriamente por um Policial Militar fardado, que além da sua presença física em sala de aula como educador social, propicia um forte elo na comunidade escolar em que atua, fortalecendo o trinômio: Polícia Militar, Escola e Família”, enfatizou na ocasião o Instrutor do PROERD em Pedreira Cabo PM Marcos Ascêncio.

A Secretária de Educação de Pedreira Mariangela Rodrigues destacou na oportunidade que o Programa oferece, em linguagem acessível às faixas etárias que se direciona, uma variedade de atividades interativas com a participação de grupos em aprendizado cooperativo; atividades que foram projetadas para estimular os estudantes a resolverem os principais problemas na fase em que se encontram vivendo.

Durante seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro destacou que em Pedreira o PROERD completou no ano passado 25 anos de sucesso. “Na última turma receberam certificados mais de 600 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental, atingindo a marca de 15 mil formandos. O PROERD também é aplicado aos alunos da Pré-Escola, sempre em parceria com a nossa Secretaria Municipal de Educação. Parabéns aos novos instrutores do PROERD”, concluiu o Prefeito Fábio Polidoro.