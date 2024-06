Prefeito participa da celebração dos 137 anos do Instituto Agronômico

Crédito: Rogério Capela

Dário Saadi ressaltou importância do IAC não só para a agricultura do Brasil, mas também para o desenvolvimento de Campinas

Os 137 anos do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) foram celebrados na tarde desta quinta-feira, 27 de junho, em cerimônia na sede do instituto. O prefeito Dário Saadi participou do evento e destacou a importância fundamental do órgão não apenas para a agricultura brasileira, mas também para o desenvolvimento da cidade de Campinas.

“O IAC foi o primeiro instituto de Campinas e traçou a vocação da cidade, reconhecida pela Câmara Federal na quarta-feira, 26, como a Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação”, disse o prefeito referindo-se à aprovação de projeto de lei pela Câmara dos Deputados, que irá agora para votação do Senado.

Durante a cerimônia comemorativa foram entregues homenagens com o “Prêmio IAC” e a medalha de “Honra ao Mérito Franz Wilhelm Dafert” para prestigiar personalidades e instituições por seus valores e serviços relevantes prestados à agricultura brasileira. Também foi apresentada a patente de um método para retardar o amadurecimento de frutos na pós-colheita, que visa à preservação dos frutos de modo a viabilizar seu transporte e comercialização.

Segundo o diretor do IAC, Marcos Guimarães de Andrade Landell, os resultados do IAC trazem o reconhecimento das capacidades do instituto. “O IAC foi corajoso ao enfrentar todas as dificuldades. Todo o nosso esforço vale a pena porque a população nos reconhece e vai se servir do que fazemos”, afirmou, referindo-se ao fato de que o IAC foi considerado como uma das Sete Maravilhas de Campinas pelo povo campineiro.

Carlos Nabil Ghobril, coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP), a qual o IAC é ligado, também lembrou que grande parte do sucesso do agro em São Paulo deve-se ao IAC. O instituto é referência em melhoramento genético de plantas agrícolas, ao mesmo tempo em que procura incorporar modernas tecnologias à agricultura digital e a prospecção gênica de importantes culturas comerciais, em parceria com redes nacionais e internacionais. Atua também no desenvolvimento de pacotes tecnológicos que contribuem para elevar a produtividade das lavouras e a qualidade dos produtos.

O evento também teve a participação do secretário Executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Edson Alves Fernandes; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi; e do reitor da PUC-Campinas, Germano Rigacci Júnior, que foi premiado como Personalidade do Ensino.

Confira os demais agraciados

Entrega do Prêmio IAC 2024

Categoria Interna

Aildson Pereira Duarte – Prêmio IAC 2024 – Pesquisador científico

Reginaldo de Lima – Prêmio IAC 2024 – Apoio administrativo

Categoria Externa

Prefeitura Municipal de Louveira – Prêmio IAC 2024 – Destaque Especial

Germano Rigacci Júnior – Prêmio IAC 2024 – Personalidade do Ensino

Entrega da Medalha Franz Wilhelm Dafert – Honra ao Mérito 2024

Sandra Schiavetto

Masako Toma Braghini

Impulsa Comunicação