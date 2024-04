Prefeitura abre nesta terça inscrições para Campeonato de Futebol Master de Holambra

O Departamento Municipal de Esportes de Holambra inicia nesta terça-feira, dia 16 de abril, as inscrições para o Campeonato de Futebol Master da cidade. As equipes interessadas devem ir até a sede do setor, que fica no Estádio Municipal Zeno Capato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, para fazer o cadastro. Podem participar atletas nascidos até 1984 que trabalham, moram ou tenham nascido na cidade.

De acordo com o diretor da pasta, Pedro Paoliello Machado de Souza, cada equipe deverá ter 25 jogadores. “Ela poderá ter até 8 atletas convidados, ou seja, que não tenham vínculo direto com Holambra”, explicou. “Os goleiros podem ter data de nascimento até 1986. Para os demais, o ano de nascimento deve ser até 1984”.

Para fazer a inscrição é necessário apresentar título de eleitor registrado na cidade há, no mínimo, 90 dias; conta de água ou IPTU; e, se for o caso, registro em carteira de trabalho há, pelo menos, 3 meses.

A competição terá início em 3 de maio e as partidas serão realizadas no Estádio Municipal, sempre às sextas-feiras. O time campeão e o vice, assim como o artilheiro, a defesa menos vazada, o melhor jogador do campeonato e o melhor jogador da final receberão troféus e medalhas.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento ou por meio do telefone (19) 3802-8098.