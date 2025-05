*Futebol Amador: Copa Carlos Corrêa começará em 1° de junho*

Com 22 equipes e mudanças no formato de disputas, o Campeonato Amador de futebol

de Mogi Mirim “Copa Carlos Corrêa” terá início no dia 1° de junho. A competição é organizada pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esportes Juventude e Lazer).

As equipes inscritas foram divididas em dois grupos (A e B) por meio de sorteio, que foi realizado na noite desta terça-feira (13), no Salão Vermelho da Estação Educação, com a presença dos dirigentes dos times.

Na primeira fase, as equipes jogarão entre si dentro do grupo. Os quatro primeiros de cada irão disputar a Primeira Divisão e já estarão automaticamente qualificados para a Divisão de Elite de 2026. A partir da segunda fase até a final serão realizados os jogos mata-matas, até o campeão ser conhecido.

Após disputada a primeira fase, as equipes do 9° ao 16° colocados formarão a Segunda Divisão e estarão automaticamente qualificados para ano que vem. Também nesta divisão, a partir da segunda fase a disputa será no sistema de mata-mata até a final. O campeão e vice serão promovidos para a Primeira Divisão em 2026.

As seis equipes restantes disputarão a Terceira Divisão com o campeão e vice sendo promovidos para a Segunda Divisão em 2026.

Os jogos serão disputados aos domingos utilizando os campos da Vila Dias, Mirante, Tucurão e Santa Cruz, com três horários já definidos. Pela manhã às 10h00, e a tarde às 13h30 e às 16h00.

GRUPO A

VILA DIAS, VILA CHAIB, JARDIM SOARES, JARDIM EUROPA, NOVACOOP, OURO PRETO, TREM, CRUZ AZUL, SANTA MÔNICA, AABB e JARDIM PLANALTO

GRUPO B

TUCURENSE, SANTA CRUZ, ATLETICO MIRANTE, UNIDOS DO INOCOOP, UNIDOS DO PARQUE REAL, FLAMBOYANT, RESENHA E. C., VIELA, RECANTO DA CACHOEIRA, LARANJEIRAS e RESENHA FC.