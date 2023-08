Prefeitura abre nova turma para curso gratuito de Corte e Costura em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, oferece mais um curso gratuito de Corte e Costura.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Fundo Social de Solidariedade, a partir desta sexta-feira (11) até o dia 31 de agosto, de segunda a sexta, das 9h às 16h. O Fundo Social está localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, 325, no Centro.

No momento da inscrição, os interessados devem apresentar documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência. Não há pré-requisito.

O CURSO

O curso terá início no dia 11 de setembro e será ministrado nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, com duração de 60 horas. As aulas serão realizadas no Centro de Treinamento de Corte e Costura (CTCC).

O Centro de Treinamento de Corte e Costura está localizado na Rua Angelo Tebaldi, Nº 97, no Jardim Planalto.

