Prefeitura amplia locais de vacina contra raiva em Artur Nogueira

Projeto “Vacina em Dia” também estará na Lagoa dos Pássaros, Feira

Livre, Ginásio de Esportes e novos bairros; confira cronograma

Atendendo pedidos da população, a Prefeitura de Artur Nogueira, por

meio do Departamento de Zoonoses, ampliou os locais de vacina contra

raiva em cães e gatos. O projeto “Vacina em Dia” estará em pontos

extras ao longo do mês de novembro, com imunização dos pets durante a

semana e aos domingos.

A iniciativa tem acontecido há meses, com o objetivo de ajudar os

moradores que não possuem condições ou meios de locomoção para

levar seus animais até a unidade da Zoonoses.

A Prefeitura instala pontos ao longo do ano, uma vez por mês, sempre

às quartas feiras, em bairros específicos e em um ponto estratégico.

De acordo com o departamento, são disponibilizadas de 150 a 400 vacinas

por bairro e, por não se tratar de uma campanha, as vacinas são

limitadas.

A médica veterinária Larissa Mandaio explica que, para o projeto,

foram escolhidas regiões com maior número populacional de cães e

gatos. Ela destaca que qualquer mudança do clima ou reprovação de

lote da vacina podem alterar as datas e horários.

CONFIRA CRONOGRAMA

-Feira Livre – 06 de novembro (domingo), das 8h às 11h, (200 doses)

-Bairro Blumenau – 09 de novembro (quarta-feira), das 9h às 12h ,

(150 doses)

-Ginásio de Esportes Maurício Sia – 16 de novembro (quarta-feira), das

9h às 12h , (150 doses)

-Lagoa dos Pássaros – 20 de novembro (domingo), das 8h às 11h , (200

doses)

-Bairros Jardim Ipê e Coração Criança – 23 de novembro

(quarta-feira), das 9h às 12h e das 13h às 16h, (200 a 400 doses)

-Bairro Resek – 30 de novembro (quarta-feira), das 09h às 12h ,

(150 doses)

-Áreas rurais – 21 e 22 de dezembro (quarta e quinta-feira), das 9h às

12h e das 13h às 16h (200 a 400 doses)

O endereço exato de cada ponto será informado próximo à data de cada

local, através dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.

No dia da vacinação, o departamento solicita que o morador apresente

os documentos pessoais (CPF e RG) e um comprovante de endereço, a fim

de validar a residência do munícipe no bairro ou nas proximidades.

VACINA NA ZOONOSES

Vale destacar que também tem vacinação às terças e quintas-feiras

na unidade da Zoonoses, localizada na Rua Laura Miranda, Nº 571, Jardim

Del’ Alamo, para aqueles que puderem levar. Lá, as doses são aplicadas

mediante agendamento pelo telefone (19) 3877-1505.