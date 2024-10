Prefeitura anuncia festa para crianças com atividades gratuitas, brinquedos e guloseimas

Evento em comemoração ao dia das crianças terá estrutura montada no CEU das Artes, neste domingo (13), das 9h às 13h

Em celebração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Artur Nogueira realizará, neste domingo (13), uma festa especial com diversas atividades gratuitas. O evento acontecerá no CEU das Artes, das 9h às 13h.

As famílias podem esperar uma programação variada que inclui brinquedos infláveis, brincadeiras, lanches, refrigerantes, guloseimas que serão entregues gratuitamente, além de distribuição de brinquedos e doces. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia das Crianças, celebrado oficialmente em 12 de outubro.

O prefeito Lucas Sia (PL) ressaltou a importância do evento para a comunidade, com a expectativa de acolher cerca de mil crianças atendidas pela rede de Assistência Social do município. “Queremos proporcionar momentos que fiquem na memória afetiva das nossas crianças, para que elas possam lembrar dessa fase com alegria. Convido todos a participarem dessa grande celebração”, afirmou.

O CEU das Artes “Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (AMBÉ)” está localizado na Rua Ricardo Tagliari, nº 235, no Parque dos Trabalhadores.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Lourriê M. C. Alves de Menezes, destacou a importância da ação. “Ao realizarmos essa festa, estamos investindo na felicidade e no futuro de nossas crianças, reforçando os laços comunitários e proporcionando momentos de união e alegria para as famílias de Artur Nogueira”, finalizou.