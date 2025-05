Jaguariúna sedia abertura dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

Evento reuniu nove cidades e celebrou união regional com homenagens, desfiles e apresentações de ginásticas

O Ginásio Azulão, em Jaguariúna, foi palco neste sábado (24) da cerimônia de abertura dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista (CICAP), reunindo autoridades e atletas das nove cidades participantes: Águas de Lindoia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

Organizado pelo Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista (CICAP) em parceria com as secretarias de esporte das cidades, os jogos contarão com 11 modalidades esportivas, disputadas por atletas das categorias sub-11 a sub-17, no masculino e feminino.

A cerimônia começou com uma homenagem ao ex-secretário de esportes “Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos – Lebrão, seguida pelo desfile das delegações, cada uma carregando a bandeira de seu município. O tradicional juramento dos atletas foi proferido pela jaguariunense Ana Laura Nascimento de Souza, simbolizando o espírito esportivo e o compromisso com o fair play.

O diretor do CICAP, Caio Salgado, destacou que os jogos são um momento de integração regional: “É uma oportunidade de unir os atletas, trabalhar diferentes modalidades esportivas e valorizar o senso de união regional”, afirmou.

Em seguida, o público acompanhou as apresentações de ginástica das delegações de Amparo, Holambra, Socorro e Jaguariúna, encerrando a solenidade.

Com um histórico vitorioso — sete títulos em oito edições —, Jaguariúna entra na competição com grande confiança. A professora de vôlei, Heloísa, frisou a importância do espírito coletivo, mas sem esconder a ambição: “Já viemos de vitória em outras competições neste ano e temos a expectativa de continuar ganhando os jogos.”

Esse mesmo sentimento move a jovem Manuela, de 14 anos, atleta do vôlei, que participa da equipe da Secretaria de Esportes desde de 2022. “São experiências novas, sensações novas. Às vezes fico nervosa, às vezes não. Mas vamos vencer de novo”, contou, demonstrando entusiasmo.

Sediar a abertura dos jogos foi motivo de orgulho para Carlos França, secretário de Esportes de Jaguariúna: “Jaguariúna tem desempenhado muito bem nos últimos anos. É uma grande felicidade ver não só os atletas, que são protagonistas dos jogos, mas também a arquibancada cheia de famílias.”

E para muitas famílias, como a do Diego, de 36 anos, pai de Richard, atleta do vôlei sub-17, o evento reforça o papel formador do esporte: “É importante, pois ele desenvolve esse compromisso com o treinador e com o time. A criançada gosta, eles usam desse momento para se destacar”, comentou.

Na sequência da cerimônia, as equipes entraram em quadra. No sábado, ocorreram os seguintes confrontos:

● Vôlei Feminino Sub-17: Jaguariúna x Serra Negra

● Vôlei Masculino Sub-17: Jaguariúna x Pedreira

● Futsal Masculino Sub-14: Jaguariúna x Amparo

● Futsal Masculino Sub-12: Jaguariúna x Amparo

Neste domingo (25), a agenda segue com mais desafios para os jaguariunenses:

● Futebol Masculino Sub-13: Jaguariúna x Serra Negra – 8h

● Futebol Masculino Sub-15: Jaguariúna x Serra Negra – 9h05

● Futsal Feminino Sub-17: Jaguariúna x Amparo – 8h

● Basquete Masculino Sub-17: Jaguariúna x Pedreira – 9h40

Os Jogos continuam ao longo do ano com etapas em diferentes cidades:

● 2ª etapa: Holambra – 28 e 29 de junho

● 3ª etapa: Lindóia – 30 e 31 de agosto

● Semifinais: Amparo – 27 e 28 de setembro

● Finais: Pedreira – 18 e 19 de outubro

A expectativa é de mais uma edição marcada por integração, espírito esportivo e valorização do talento local no Circuito das Águas Paulista.

(Texto Caio Amaral)

