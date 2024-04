Prefeitura anuncia nova sede do departamento de Bem-Estar Animal em Artur Nogueira

Medida visa ampliar atendimentos e oferecer melhor condições aos animais; Castramóvel seguirá funcionando normalmente

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, ampliará o atendimento do departamento de Bem-Estar Animal (BEA) com a inauguração de uma nova sede, que oferecerá mais espaço e melhores condições para os animais e para a equipe de trabalho.

A nova sede contará com: sala de cirurgia, sala de atendimento (consultório), atendimento veterinário, sala da coordenação e direção, almoxarifado, recepção, cozinha, banheiro e sala de reunião.

O prefeito Lucas Sia explica que a criação do BEA foi uma das grandes conquistas da gestão, em 2022. “O departamento desempenha um papel importante na cidade, através das castrações, atendimentos veterinários e denúncias. Com esse novo espaço, os pets vão receber um serviço ainda melhor e mais eficiente”, diz.

“Nosso objetivo é ampliar os serviços oferecidos, além de criar um ambiente mais adequado para o trabalho da nossa equipe”, completa a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi.

A nova sede será instalada na Rua Vereador Orlando Furin, 120, Centro. A data de inauguração será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Artur Nogueira.

CASTRAMÓVEL VAI CONTINUAR FUNCIONADO

Os serviços oferecidos na nova sede serão os mesmos do Castramóvel, que também passará a funcionar no local. Isso significa que a população terá mais opções de horários e locais para levar os animais para receber atendimento veterinário gratuito.

É importante ressaltar que, até a data de inauguração da nova sede, o atendimento no Castramóvel continuará funcionando normalmente, em uma área verde próxima ao Centro Cultural Tom Jobim, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

COMO TER ACESSO AOS SERVIÇOS

O departamento oferece à população serviços gratuitos de consultas e apoio básico veterinário, denúncias de maus-tratos e castrações.

Tudo pode ser acessado virtualmente, através do WhatsApp (19) 3877-1505, ou presencialmente no Castramóvel e na futura sede do BEA.