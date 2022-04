Prefeitura anuncia novas casas populares em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira anunciou 54 novas casas populares nesta quarta-feira (20). A novidade foi divulgada durante a visita de representantes do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Habitação. O investimento é de R$ 2,4 milhões, o qual é destinado à urbanização dos lotes.

O prefeito Lucas Sia agradeceu a presença do secretário interino da Habitação Fernando Fiori e comentou sobre as novas construções. “Artur Nogueira recebe uma excelente notícia hoje. Teremos novas casas populares no bairro Sacilotto. Uma vitória para aqueles moradores que mais precisam de apoio financeiro”, afirmou.

Sia ainda agradeceu o Governo e frisou a importância do investimento na área habitacional. “É de conhecimento geral que o governador Rodrigo Garcia não mede esforços em dar prioridade a parcela da população nogueirense que mais precisa de apoio. A área habitacional é também uma preocupação nossa, principalmente por ser uma demanda já solicitada pelos moradores há anos. Continuaremos atendendo nossa população”, disse o chefe do Poder Executivo.

A modalidade do empreendimento é via programa Nossa Casa – CDHU, o qual dividirá as obras em duas fases. Primeiro ocorrerá a urbanização dos lotes, com a implantação de rede de água e esgoto, drenagem, terraplenagem, pavimentação, entre outros itens e, por último, terá início a construção das casas.