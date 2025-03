PREFEITURA ANUNCIA RETOMADA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA DE CARVALHO COELHO

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse anunciou na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, a retomada das obras de ampliação da Escola Municipal Professora Isaura de Carvalho Coelho, no bairro Vila Rica. O projeto, aguardado com grande expectativa pela comunidade, prevê a entrega de um espaço mais amplo, moderno e estruturado para melhor atender os alunos e profissionais da educação.

A ampliação contará com sete novas salas de aula, duas salas de apoio, um conjunto de banheiros (feminino e masculino), além de um pátio externo arborizado, proporcionando um ambiente adequado para o lazer e o bem-estar das crianças. A obra terá 523m² de extensão da edificação e 467m² de implantação, reforçando o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura educacional.

O investimento total na ampliação da escola é de aproximadamente R$ 1,85 milhão. Até o momento, cerca de R$ 850 mil foram executados. O restante do valor será utilizado nesta nova etapa para garantir a finalização do projeto e a entrega da unidade totalmente ampliada e modernizada.

O prefeito Ricardo Cortez celebrou o avanço do projeto e destacou a importância da iniciativa para a comunidade.

“Sabemos o quanto essa ampliação é aguardada por alunos, pais e professores. Essa obra representa muito mais do que tijolos e cimento, representa oportunidades, um ensino de mais qualidade e um futuro melhor para nossas crianças. Nosso compromisso com a educação é firme e inabalável. Em breve, essa escola será um espaço ainda mais acolhedor”, afirmou o prefeito.

A previsão é que a obra seja entregue ainda no primeiro semestre de 2025.