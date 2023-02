Prefeitura atende MP e fecha trecho de entorno da Lagoa do Taquaral Recomendação foi feita nesta sexta-feira, 3 de fevereiro. Medida entra em vigor a partir das 20h

Por recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Campinas fechou, a partir das 20h da sexta-feira, 3 de fevereiro, por tempo indeterminado, um trecho da pista interna da avenida Heitor Penteado, no entorno da Lagoa do Taquaral, para circulação de pedestres, ciclistas e veículos. O trecho vai do balão onde está situado o 4º Distrito Policial até a avenida Almeida Garret.

A medida é consequência da queda de um eucalipto no último dia 24 de janeiro, que provocou a morte de uma criança de 7 anos de idade. A Emdec já está providenciando a interdição e terá o apoio da Guarda Municipal.