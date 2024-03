Prefeitura celebra mês da mulher e incentiva liderança feminina em Artur Nogueira

Evento reuniu mulheres da região para café da manhã e palestra nesta quarta (20), no Toka Gastrobar

Na manhã desta quarta-feira (20), a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoveu mais uma edição do “Entre Elas”, um evento idealizado para as mulheres nogueirenses. O encontro aconteceu no Toka Gastrobar e proporcionou um delicioso café da manhã e uma palestra sobre liderança feminina.

O evento contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), dos secretários municipais, da vereadora Zezé da Saúde, e de quase 200 mulheres que lotaram o local.

“Grande parte das conquistas da nossa cidade foram alcançadas por mulheres competentes que sabem a força que têm. Metade da nossa gestão é formada por mulheres; afinal, precisamos valorizá-las e colocá-las no lugar onde elas sempre deveriam estar. É assim que nós queremos continuar caminhando”, afirmou Sia (PSD).

LIDERANÇA FEMININA

A palestra, ministrada pela PhD Yeda Oswaldo, abordou temas como empoderamento feminino, liderança autêntica e os desafios da mulher no mercado de trabalho. O público ficou engajado do começo ao fim, enquanto aproveitava um super café da manhã.

De acordo com a titular da pasta, Tatiane Gibertoni, o “Entre Elas” faz parte de uma série de ações da Prefeitura para promover o desenvolvimento econômico do município.

OUTROS SERVIÇOS

Para manter a comunidade sempre atualizada e capacitada, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Artur Nogueira realiza diversas ações de forma regular, além de oferecer uma ampla variedade de cursos em parceria com instituições renomadas como o Sebrae, Senac, Senai, entre outras.

Todas essas iniciativas e informações sobre próximos eventos e cursos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura (http://arturnogueira.sp.gov.br/site/) e em suas redes sociais (@prefaarturnogueira). Para obter mais detalhes sobre essas oportunidades de desenvolvimento e esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria pelos seguintes números de telefone: (19) 3827-9717 (WhatsApp), (19) 3827-9700 | Ramal: 9809, ou através do e-mail desenvolvimentoeconomico@arturnogueira.sp.gov.br.