Prefeitura conclui licitação para reforma e revitalização do Mercadão Orçada em mais de R$ 6 milhões, obra será executada com verba da Secretaria de Cultura captada junto ao Ministério do Turismo

A Prefeitura concluiu a licitação da reforma e revitalização do Mercado Municipal, conhecido como Mercadão. O investimento será de R$ 6.131.045,22, sendo R$ 5 milhões obtidos de convênio com o Ministério do Turismo, por meio de emenda parlamentar do deputado Marcos Pereira (PRB), e o restante, de recursos próprios do município. As obras estão previstas para iniciar em 40 dias.

O processo agora segue para as secretarias de Justiça, para a redação do contrato e demais trâmites legais; e para a de Cultura e Turismo, responsável pela captação dos recursos junto ao Ministério do Turismo, para autorização da despesa. Na sequência, o processo vai para a Secretaria de Infraestrutura, para autorização do início das obras.

A homologação está disponível no Diário Oficial desta quinta-feira, 6 de abril, no https://portal-api.campinas.sp.gov.br//sites/default/files/publicacoes-dom/dom/508374699204469925083706.pdf . A empresa vencedora da licitação é a RJC Sinalização Urbana LTDA.

As obras contemplam a reforma física, com a substituição total da fiação elétrica, nova canalização de esgoto, revitalização da fachada e construção de um mezanino sobre os boxes, na parte central do mercado. Também compreendem a instalação de iluminação especial no interior e na área externa do Mercadão.

A reforma do Mercadão é uma das ações da Administração Municipal para a revitalização do Centro.