Mogi Guaçu conquista duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico

Mogi Guaçu conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico 2024 com as paratletas Carolina Roncato e Rafaela Bartholomei. O evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, aconteceu entre os dias 6 e 8 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A competição encerrou o calendário paralímpico deste ano.

Carolina Roncato ganhou a medalha de prata no lançamento de disco pela categoria classe F64 para pessoas com deficiência dos membros inferiores. A guaçuana também ficou na quarta colocação da modalidade de arremesso de peso. Já a paratleta Rafaela Bartholomei conquistou a outra medalha para a cidade na prova de 100 metros para cadeirantes pela categoria classe T53.

As guaçuanas fazem parte do projeto Formando Campeões de Atletismo Paralímpico, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e a Liga Desportiva Guaçuana. O programa conta com o patrocínio da empresa Mahle através da Lei de Incentivo ao Esporte.