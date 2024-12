Poeta de Santo Antônio de Posse lança livro de poesia intitulado “Notas sobre a Ebulição”

O poeta e jornalista Anderson Oliveira, com trabalhos publicados em diversas plataformas e meios, no Brasil e no exterior, lança seu primeiro livro, intitulado “Notas Sobre a Ebulição”, pela Editora M.inimalismos. A criação, que em 78 páginas reúne poemas escritos ao longo dos últimos anos, trata sobre as complexidades de um mundo em ebulição.

Apesar da diversidade de temas, o conjunto de poemas se conecta através da linguagem particular do autor, com um repertório que passa pela cultura popular e o senso comum, ao cânone e a invenção artística, somado ao fluxo da história e as transformações sociais, acentuadas pelo avanço tecnológico e a fome capitalista.

O livro está em pré-venda e para adquirir a obra, basta acessar a página: https://www.editoraminimalismos.com/product-page/notas-sobre-a-ebuli%C3%A7%C3%A3o-de-anderson-oliveira. Cada exemplar está disponível pelo preço promocional de R$ 40,00.

Entre suas atividades artísticas, Anderson Oliveira teve poemas expostos na Mostra Virtual de Poesia Visual que integra a I Jornada Internacional de Poesia Visual: Pesquisa e Criação, além de estar no catálogo do evento. Participou também da II Mostra Virtual de Poesia Visual e da II Jornada Internacional de Poesia Visual: Do Corpo do Signo ao Cyber Céu.

Contribuiu com a segunda e terceira edição da Revista Bufo, com o dossiê da ClimaCom/Unicamp: “Coexistências e Cocriações” | ANO 8, N. 20, 2021 |, com a plataforma de artes digitais Homeostasis Lab, com o DOS021_FGRA, lançado pelo selo Desmanche, com a coluna “Segunda Concreta”, da editora Valleti Books, além de expor no zinevirtual Aurapoesiavisual, de Buenos Aires, Argentina.

O autor também foi citado em matéria publicada na Folha de S. Paulo como parte da nova geração de poetas que tem como espaço de publicação e circulação poética as plataformas e mídias digitais.

Como artista multimídia, conta com o curta-metragem “A Violência das Imagens” de sua autoria, disponível no Acervo Formiga, plataforma pública de filmes, fruto da parceria entre o Cineclube Catavento e do Coletivo Mídia Livre Vai Jão de Campinas–SP.

Além da poesia, Anderson Oliveira é formado em Comunicação Social – Jornalismo, com experiência como editor e repórter em jornais da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Desde 2021, atua na assessoria de comunicação da Prefeitura de Santo Antônio de Posse.

Campanha

O livro ficará em pré-venda por 4 semanas e só após esse período começará a ser impresso. É importante ressaltar que a pré-venda viabiliza e muito o livro, valoriza o trabalho especial do autor e o esforço da editora em publicar livros em um tempo de alta de preços gráficos. Por isso, adquira o seu exemplar e apoie autores e uma editora independente.

E como forma de ampliar o nosso público leitor, a Editora M.inimalismos lança uma nova campanha de pré-venda: se atingirmos a meta de 100 exemplares vendidos durante as próximas quatro semanas, todos os leitores receberão um exemplar extra, para presentear uma pessoa querida. Além disso, os apoiadores da pré-venda de nossos livros terão seus nomes registrados nos agradecimentos finais, como coprodutores da corrente que movimenta a literatura brasileira independente.