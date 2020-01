PREFEITURA CONVIDA PRODUTORES RURAIS PARA PREENCHIMENTO DA DIPAM

A Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu convida os produtores rurais para o preenchimento da Declaração para o Índice de Participação do Município (DIPAM), que deve ser entregue anualmente, por todos os produtores rurais. O prazo vai até 31 de março de 2020 e o serviço de preenchimento é feito gratuitamente.

As Notas Fiscais emitidas e recebidas em 2019 deverão ser entregues na Divisão de Auditoria Tributária da Secretaria de Fazenda, na Rua José Colombo, 284 – subsolo, Morro do Ouro, atrás do Paço Municipal.

Para a Administração Municipal é de extrema importância a entrega da DIPAM pelo produtor rural, pois esta declaração compõe o Índice de Participação dos Municípios, fator utilizado no repasse dos valores de ICMS arrecadado pelo Estado.

Há mais de oito anos a Prefeitura de Mogi Guaçu lançou a campanha e a cada ano é maior o número de produtores alcançados. Para 2020, a expectativa é de que a participação seja ainda maior.

