Prefeitura convoca 78 professores aprovados em concurso público

Esta é a primeira chamada do certame, que foi homologado na última sexta-feira; exame médico admissional está marcado para ocorrer na próxima quinta

A Prefeitura de Paulínia convocou nesta segunda-feira (31) 78 aprovados no concurso público nº 01/2021 para a função de Professor de Educação Básica. O certame foi homologado na última sexta-feira (28).

Sede da Prefeitura de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’, localizada no Parque Brasil 500 (Foto: Divulgação)

Os chamados devem se apresentar na próxima quinta-feira (3) para a realização de exame médico admissional, na Prefeitura de Paulínia, que fica localizada na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 – Parque Brasil 500.

Esses professores devem apresentar a documentação exigida na “Convocação para Contrato de Trabalho” – publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Município, a partir da página 2. Há um horário específico para cada um deles, no período das 9h às 16h30.

Clique no link http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1769.pdf para ver a convocação

Contanto com o cargo de Professor de Educação Básica, a Prefeitura de Paulínia fez concurso público para o preenchimento de 124 vagas imediatas e cadastro reserva para outros 62 cargos de nível Fundamental, Médio/Técnico e Superior.

A classificação definitiva foi publicada no Diário Oficial do Município e no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame na última sexta-feira e pode ser consultada no:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmp21; e

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1768.pdf (a partir da página 3)

A Prefeitura ainda não divulgou a partir de quando começará a convocar os classificados para as demais funções. Aproximadamente 56,7 mil candidatos se inscreveram para participar do concurso público.