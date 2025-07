Holambra terá programação especial de férias em julho

Atividades gratuitas incluem música, teatro, exposição de flores, corrida e muito mais

Julho vai ser um mês repleto de atrações culturais, esportivas e educativas em Holambra, com uma programação especial de férias que vai acontecer até o dia 27, oferecendo diversão para todas as idades em diferentes pontos da cidade.

No dia 12, o Moinho Povos Unidos, maior da América Latina, completa 17 anos, em evento que também marca o aniversário de 10 anos da Associação Povos Unidos. O monumento estará aberto para visitação das 10h às 17h.

Na mesma data, às 20h30, o Teatro Municipal recebe o espetáculo “Mas por quê, Cazuza? O musical”, voltado para maiores de 16 anos. A entrada é um quilo de alimento não perecível (arroz, feijão ou óleo) e os ingressos devem ser reservados no site do evento.

Entre os dias 13 e 15 de julho, Holambra vai sediar a 32ª edição do Enflor, exposição de flores e plantas ornamentais com foco em tendências de decoração, promovida pela RBB Feiras e Eventos.

No dia 20, o público poderá conferir a Exposição de Veículos Antigos a partir das 8h, na Rua Jorge Latour (Rua da Amizade), organizada pela Old Car Society. No mesmo dia, a partir das 16h, haverá apresentação gratuita da Orquestra Tons do Brasil no entorno do Moinho.

Já no dia 26, o projeto “Teatro a Bordo – Caixola Recicla” chega à cidade com teatro, oficinas educativas, cinema e apresentações locais. A estrutura é montada em um contêiner reutilizado, com energia solar e tradução em libras. A programação começa às 16h com a peça “A Princesa e o Gigante”.

Encerrando o mês, no dia 27, acontece a 4ª Corrida Turística de Holambra, com largada no entorno do Moinho Povos Unidos às 7h. A concentração começa às 6h. Mais detalhes podem ser conferidos no site oficial da prova.