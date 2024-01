Prefeitura de Amparo inaugura Centro de Referência do Autismo para atendimento especializado às pessoas com TEA

A Prefeitura da Estância de Amparo deu um passo significativo em direção à inclusão e suporte às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No dia 8 de janeiro, foi inaugurado o Centro de Referência do Autismo de Amparo, um serviço municipal terceirizado, localizado na Avenida da Saudade, 498, no centro da cidade.

O novo Centro do Autismo representa um marco na oferta de serviços especializados, contando com uma equipe multidisciplinar dedicada ao atendimento de pessoas com TEA. Entre os profissionais disponíveis, destacam-se fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos e médicos especialistas. Inicialmente, serão disponibilizadas 50 vagas, com a possibilidade de ajuste conforme a demanda e a necessidade de ampliação.

O prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, em seu pronunciamento na cerimônia de inauguração, expressou sua satisfação com a realização desse projeto tão aguardado. “O Centro do Autismo é um marco em nossa jornada para construir uma comunidade mais inclusiva e acolhedora. Este espaço é fruto de um esforço coletivo para oferecer suporte e recursos adequados às pessoas com TEA, promovendo sua autonomia e qualidade de vida. Agradeço o apoio da Câmara Municipal e aos deputados Edmir Chedid, Baleia e Valéria Bolsonaro que contribuíram para essa e outras conquistas para o município de Amparo”, afirmou o prefeito.

Estiveram presentes no evento alguns grupos de mães de autistas, que receberam o novo local com entusiasmo e alegria em ter um espaço totalmente dedicado às pessoas com TEA.

“O sentimento é só gratidão. É como se a gente não estivesse acreditando. Há muitos anos estamos lutando para que Amparo tivesse um centro de apoio ao autista. Esse cuidado do serviço público é uma benção e somos gratas por esse momento”, comentou Maria da Penha de La Corte, mãe de autista.

O centro também contará com o treinamento em ABA (Applied Behavior Analysis, traduzido como Análise do Comportamento Aplicada). Esse método consiste em um ensino intensivo das habilidades necessárias para que indivíduos diagnosticados com autismo ou transtornos invasivos do desenvolvimento alcancem a independência.

A inauguração do Centro do Autismo reforça o compromisso da Prefeitura de Amparo com a saúde e o bem-estar da comunidade, proporcionando um espaço dedicado ao cuidado e desenvolvimento das pessoas com TEA. A iniciativa contribui para promover a inclusão e a qualidade de vida, estabelecendo Amparo como referência na oferta de serviços de alta qualidade.