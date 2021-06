PREFEITURA DE AMPARO REALIZOU QUASE 8 MIL TESTES RT- PCR DE COVID-19 PARA O RETORNO SEGURO

Nos últimos 15 dias, a Prefeitura realizou testes RT-PCR de Covid-19 nos comerciantes e trabalhadores da cidade. Ao todo, 7.895 pessoas foram testadas e dessas, 47 testaram positivo para Covid-19. Ontem foi o último dia da testagem gratuita realizada pela prefeitura no Bolão.

Todos que testaram positivo foram afastados do trabalho por 15 dias e colocados em isolamento, enquanto todos os negativados puderam voltar a trabalhar normalmente no atendimento ao público, seguindo as regras e protocolos de higiene e distanciamento determinados pelo decreto municipal do Retorno Seguro.

Os estabelecimentos em Amparo que atendem ao público e ainda não fizeram os testes de Covid-19 nos funcionários, devem fazê-los em laboratórios particulares e entregá-los no Paço Municipal da Prefeitura de Amparo ou enviá-los para o e-mail retornoseguro@amparo.sp.gov.br até amanhã, 30/06, às 17h, para receberem o selo do Retorno Seguro.

A testagem dos trabalhadores que atendem ao público na cidade garantiu o retorno seguro do comércio de Amparo, sem casos positivos de Covid-19 no atendimento à população.