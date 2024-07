Prefeitura de Artur Nogueira anuncia inauguração da Casa do Artesão

Cerimônia acontece na próxima quinta (04), às 18h; espaço contará com exposição de artesanatos e oferta de cursos gratuitos

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia a inauguração da Casa do Artesão, um espaço dedicado para exposição de artesanatos e oferta de cursos gratuitos. A cerimônia acontecerá na próxima quinta-feira (04), às 18h, na Rua 13 de Maio, 420, Centro.

A iniciativa é realizada em parceria com a Associação de Empreendedores Colmeia Real de Artur Nogueira (AECRAN), e representa uma estratégia de fomento à cultura do município, gerando renda e valorizando o trabalho dos artesãos locais.

EXPOSIÇÃO E VENDA DE PRODUTOS ARTESANAIS

De acordo com a pasta, a Casa do Artesão servirá como um espaço dedicado para a exposição e venda de produtos artesanais, oferecendo um ponto de venda permanente e visível. Este local permitirá que os artesãos aumentem a visibilidade, alcancem novos clientes e ampliem as vendas – o que contribui diretamente para a economia local. Além disso, a casa funcionará como uma atração turística.

OFERTA DE CURSOS E OFICINAS

O local permitirá, também, a realização de oficinas e cursos de capacitação gratuitos, contribuindo para a formação de novos artesãos e garantindo a continuidade dessas práticas no município.