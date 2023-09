Prefeitura de Artur Nogueira divulga novo curso técnico de Logística para 2024

Curso é oferecido pela Classe Descentralizada da ETEC Trajano Camargo – Centro Paula Souza; Vestibulinho abre inscrições dia 2 de outubro.

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga as inscrições do Vestibulinho da ETEC Trajano Camargo – Centro Paula Souza. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 02 de outubro, e a prova será aplicada no dia 10 de dezembro.

O curso técnico de Logística será oferecido pela ETEC Trajano Camargo, na Classe Decentralizada do município. As aulas serão presenciais, com carga horária total de 1200 horas. O curso terá início no 1° semestre de 2024, e duração de três semestres.

Serão apenas 40 vagas disponíveis e os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio, ou estar cursando a partir do 2° ano do Ensino Médio. A prova acontecerá na classe descentralizada da ETEC em Artur Nogueira, localizada na Rua Humberto Rossetti, Nº 711, no Jardim Ouro Branco – ao lado da EMEF Francisco Cardona.

O prefeito Lucas Sia (PSD) incentiva os interessados a participarem da prova, e destaca a importância de um curso técnico para a formação profissional dos jovens. “Educação é a base para o crescimento e desenvolvimento de um município, por isso, nossa gestão valoriza e apoia iniciativas como essa”, diz.

CRONOGRAMA

19/09 a 29/09 – Solicitação de redução da taxa de inscrição

02/10 a 08/11 – Período de inscrição para o Vestibulinho

18/10 – Resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição

06/12 – Divulgação dos locais de prova

10/12 – Aplicação das provas

14/12 – Publicação do gabarito

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, lembra os candidatos de se atentarem ao cronograma oficial. “Estamos à disposição para tirar dúvidas e orientar os interessados em participar da prova. Basta entrar em contato com a nossa Secretaria pelo telefone (19) 3827-9717”, frisa.

Os interessados deverão se inscrever através do link: <www.vestibulinhoetec.com.br>, e outras informações podem ser acessadas no site oficial do Centro Paula Souza: <https://www.cps.sp.gov.br/etec/vestibulinho/>.