Prefeitura de Artur Nogueira divulga palestra gratuita “Faça suas vendas decolarem”

Capacitação oferecida pelo Sebrae acontecerá na próxima terça (22), às 9h, no salão nobre da Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga a palestra gratuita “Faça suas vendas decolarem”.

A capacitação oferecida pelo Sebrae acontecerá na próxima terça-feira (22), às 9h, no salão nobre da Câmara Municipal. Os interessados devem fazer a inscrição no site do Sebrae: <https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/27493327>.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, a palestra ajudará os participantes a terem mais efetividade nas vendas, assim como no bom atendimento aos clientes, visando o crescimento da empresa.

CONTEÚDO DA PALESTRA

A palestra “Faça suas vendas decolarem” abordará estratégias comprovadas para conquistar clientes, aumentar as vendas e se destacar no mercado competitivo.

Confira o conteúdo principal:

– Entendendo o cenário de vendas atual

– Estratégias de atração e engajamento de clientes

– Fidelização de clientes

– Técnicas de vendas e negociação

– Planejamento para o crescimento empresarial