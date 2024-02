Prefeitura de Artur Nogueira lança campanha contra violência e intolerância no Carnaval

Da Redação

Com o objetivo de promover um Carnaval seguro e respeitoso para todos os cidadãos, a Prefeitura de Artur Nogueira lançou uma campanha institucional enfatizando a importância de combater a violência e a intolerância durante as festividades. O foco da campanha está em alertar sobre a violência e a importunação sexual, além de promover a cultura do respeito mútuo.

O ponto central do vídeo institucional é o lema “Não é Não”, uma mensagem direta que reforça o direito de cada indivíduo em consentir ou recusar qualquer tipo de abordagem ou comportamento invasivo. A campanha destaca que, independentemente de gênero, orientação sexual, raça ou qualquer outra característica, todos merecem respeito e devem ser tratados de forma digna.

Além disso, a iniciativa reforça a mensagem de que a violência e a intolerância não têm espaço em uma sociedade justa e igualitária. Destaca-se que todos os cidadãos são iguais perante a lei e que é dever de cada um contribuir para a construção de um ambiente seguro e acolhedor para todos.

A campanha da Prefeitura de Artur Nogueira é parte de um esforço maior para promover uma cultura de paz e respeito durante as festividades carnavalescas. Através de ações educativas, conscientização pública e o apoio de órgãos competentes, a administração municipal busca garantir que todos os cidadãos possam desfrutar do Carnaval de forma segura e tranquila.

É importante ressaltar que a participação ativa da comunidade é fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Cada indivíduo tem o poder de fazer a diferença ao rejeitar atitudes violentas e promover uma cultura de respeito e inclusão.

Portanto, diante da iminência das festividades carnavalescas, a mensagem da campanha da Prefeitura de Artur Nogueira ressoa como um lembrete crucial: em um mundo onde somos todos iguais perante a lei, o respeito mútuo é a chave para um Carnaval seguro e memorável para todos.

Assista ao Vídeo https://www.instagram.com/reel/C27ssw-LJU9/?igsh=NWxoajlodDRvc3ho