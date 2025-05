Sub12 masculino e sub13 feminino conquistam vitórias em Festival da Liga Metropolitana de Basquete

As equipes de base do basquete da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira entraram em quadra no último sábado, 24 de maio, durante mais uma edição do Festival da Liga Metropolitana de Basquete (LMB). O evento, voltado ao desenvolvimento de jovens atletas, foi realizado no Valinhos Country Club e o time comandado pelo técnico Marquinhos Schmidt.

O time sub12 masculino disputou dois jogos pelo 3º Festival da categoria. Na primeira partida, enfrentou Jaguariúna e acabou derrotada pelo placar de 31 a 21. Na sequência, os itapirenses se recuperaram e garantiram uma vitória sólida sobre os donos da casa, vencendo o Valinhos Country por 28 a 16.

Já no 2º Festival da categoria sub13 feminino, Itapira também realizou dois confrontos. No jogo de estreia, vitória importante contra o time da casa: 15 a 10 sobre o Valinhos Country Club. Na segunda partida, as meninas enfrentaram a forte equipe de Itatiba e, apesar do esforço, foram superadas por 22 a 8.