Prefeitura de Artur Nogueira oferece cursos gratuitos de empreendedorismo e planejamento financeiro

Em parceria com o Sebrae, capacitações serão ministradas na Câmara Municipal nos dias 25 e 26 de abril; Saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com as inscrições abertas para os cursos gratuitos “Empreendedorismo Como Opção de Carreira” e “Comece Seu Planejamento Financeiro”. As capacitações serão oferecidas em parceria com o Sebrae e são destinadas a microempreendedores e pessoas físicas que estão em busca de empreender.

Os cursos terão duração de três horas cada, e serão ministrados nos dias 25 e 26 de abril, às 13h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na Rua Dos Expedicionários, 467 – Centro.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone/WhatssApp (19) 3827-9719.

Empreendedorismo como opção de carreira

Tem como objetivo compreender o empreendedorismo como opção de carreira e avaliar quais são as aptidões necessárias para se tornar um empreendedor de sucesso.

Comece seu planejamento financeiro

Planejamento financeiro é uma ferramenta de administração financeira que consiste no processo de organização de organização financeira realizado através do reconhecimento da situação financeira atual, junto com a determinação dos objetivos onde ser quer chegar, e o estudo de possíveis caminhos a serem utilizados para alcançarem esses objetivos.