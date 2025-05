Saúde Mogi Guaçu amplia atendimento e promove Dia D para vacinação contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o cronograma de atendimento em diferentes postos, durante a semana, para facilitar o acesso de moradores a vacina contra o vírus Influenza, causador da gripe. E fará neste sábado, 31 de maio, um Dia D, com aplicação de doses das 8h às 15h30 em três unidades: nas UBS Zona Norte, Ypê Pinheiro e na sede da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, no Centro.

A vacinação, aberta a pessoas a partir de seis meses de idade, acontecerá de terça a sexta-feira, das 16h às 19h, na USF Fantinato, na USF Guaçuano, na UBS Zona Norte e na Vigilância Epidemiológica. Nas Chácaras Alvorada, o atendimento será feito às terças e quintas, das 16h às 21h – horário válido também para a unidade de saúde do Distrito de Martinho Prado Júnior, que aplicará vacinas às terças e sextas.

De acordo com a secretária da pasta, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro, a previsão de chegada de forte frente fria, a partir deste final de semana, é motivo adicional para que se busque a proteção da vacina. “O vírus sobrevive por mais tempo em temperaturas mais baixas. Costumamos, no frio, ficar mais tempo em locais fechados. E, além disso, a imunidade sofre e as vias respiratórias ficam mais vulneráveis à infecção”, comentou.

Segundo ela, a gripe, apesar de comum, pode oferecer risco a crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas.

Serviço

Vacinação Especial contra a Gripe

Terça a sexta-feira, das 16h às 19h

– USF Fantinato

– USF Guaçuano

– UBS Zona Norte

– Vigilância Epidemiológica

Terça e quinta-feira, das 16h às 21h

– USF Chácaras Alvorada

Terça e sexta-feira, das 16h às 21h

– UBS Martinho Prado

Sábado, 31 de maio, das 8h às 15h30 (Dia D)

– UBS Zona Norte

– UBS Ypê Pinheiro

– Vigilância Epidemiológica