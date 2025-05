Prefeitura de Artur Nogueira realiza consulta pública sobre aplicação da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura, convida a população — especialmente artistas, produtores, gestores culturais e demais agentes da área — para participar da consulta pública sobre o planejamento e uso dos recursos da Lei Aldir Blanc para o ano de 2025. A reunião acontecerá nesta quarta-feira (14), às 18h, na Réplica da Estação.

Neste ano, o município deve ser contemplado com o valor estimado de R$ 388 mil por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A consulta pública marca a etapa de elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR), que definirá como o recurso será utilizado em Artur Nogueira.

De acordo com a secretária de Cultura, Ieda Ribeiro, a participação dos fazedores de cultura — pessoa física ou jurídica — é essencial. “Essa escuta ativa é uma oportunidade para que os próprios agentes culturais contribuam com ideias, sugestões e propostas que representem as necessidades reais do setor. Queremos construir esse plano de forma colaborativa e transparente”, afirma.

O prefeito Lucas Sia (PL) também reforça a importância da iniciativa. “A consulta pública tem como objetivo promover um debate democrático e participativo sobre as ações e diretrizes que serão adotadas para a aplicação dos recursos em Artur Nogueira. Continuaremos apoiando o setor cultural da nossa cidade no que for preciso”, destaca o chefe do Executivo Municipal.