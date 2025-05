Prefeito e primeira-dama de Holambra participam do lançamento do programa SuperAção SP no Palácio dos Bandeirantes

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, e a primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato, participaram nesta terça-feira, dia 20 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, do lançamento do programa SuperAção SP. A iniciativa do Governo do Estado tem como foco tirar pessoas da situação de vulnerabilidade por meio de uma rede de apoio que contempla capacitação profissional, acesso a serviços essenciais, proteção social e oportunidade de renda.

De acordo com o Estado, o programa é estruturado em três módulos: Desenvolver, Proteger e Incluir. Dentro dos eixos Desenvolver e Incluir, está o programa Caminho da Capacitação, atividade do Fundo Social de São Paulo que vai levar carretas aos municípios com cursos profissionalizantes gratuitos. O objetivo é oferecer qualificação profissional, criando condições para que os moradores tenham acesso ao mercado de trabalho ou ao empreendedorismo.

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, destacou o papel fundamental dos municípios para o sucesso da iniciativa: “Convido e conto com todas as primeiras-damas para levar esse programa às suas cidades. O SuperAção SP vai mudar a vida de quem mais precisa neste momento. Os municípios são o braço do Estado e juntos podemos oferecer uma verdadeira jornada de superação da pobreza em São Paulo”, falou.

“O Caminho da Capacitação oferece oportunidades de qualificação profissional gratuita e de qualidade. Os cursos disponibilizados são práticos, voltados para o mercado de trabalho, e podem transformar vidas, seja ajudando quem está em busca de uma colocação ou incentivando quem sonha em empreender”, disse Yvonne. “É uma oportunidade valiosa para nossa população. Uma iniciativa que fortalece a autonomia e gera mais oportunidades para todos.”

As informações sobre a chegada das carretas, cursos oferecidos e abertura de inscrições serão divulgadas em breve nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

Sobre o SuperAção SP

O programa SuperAção SP reúne ações integradas dos diferentes setores do Governo do Estado de São Paulo, com foco em tirar pessoas da situação de vulnerabilidade por meio de uma rede de apoio que contempla o Fundo Social de São Paulo, capacitação profissional, acesso a serviços essenciais, proteção social eoportunidades de renda.

Sobre o Caminho da Capacitação

O Caminho da Capacitação é um dos pilares do SuperAção SP e será executado pelo Fundo Social de São Paulo. Com a circulação de carretas por todas as regiões do estado, a iniciativa levará cursos em áreas como beleza e bem-estar, gastronomia, manutenção de veículos, tecnologia da informação e outros, com prioridade para desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família.