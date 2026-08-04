Prefeitura de Artur Nogueira reforça segurança pública com ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal

Sete novos agentes passam a integrar a corporação, fortalecendo o patrulhamento preventivo e a segurança da população

A Prefeitura de Artur Nogueira segue investindo no fortalecimento da segurança pública. Como parte desse compromisso, sete novos agentes tomaram posse e passam a integrar o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), reforçando as ações de prevenção, patrulhamento e proteção da população.

Os novos guardas André Francisco Duarte, Vinicius dos Santos Machado, Alexandre Passo do Nascimento, Matheus Mikael Carlos, Ana Paula de Oliveira, Caio Vinicius Rodrigues e Erick Souza Pereira foram apresentados oficialmente ao prefeito Lucas Sia nesta segunda-feira (03) e, após a conclusão dos procedimentos administrativos e operacionais, iniciarão as atividades na Guarda Civil Municipal.

O reforço do efetivo faz parte das prioridades da atual gestão, que tem investido no fortalecimento da segurança pública e na ampliação da capacidade operacional da Guarda Civil Municipal. A iniciativa busca ampliar a presença da corporação nas ruas, intensificar o patrulhamento preventivo e oferecer mais segurança aos moradores.

“A segurança pública é uma das prioridades da nossa gestão. A chegada desses novos agentes fortalece o trabalho da corporação, amplia nossa capacidade de atendimento e representa mais segurança e tranquilidade para os moradores da nossa cidade”, reforçou o prefeito Lucas Sia (PL).

Com a incorporação dos sete novos agentes, a Guarda Civil Municipal amplia sua capacidade operacional e fortalece o trabalho preventivo desenvolvido no município, contribuindo para uma cidade cada vez mais segura para todos.