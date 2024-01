Prefeitura de Engenheiro Coelho Anuncia o Lançamento do Pacote de Obras

Da Redação

Avança Engenheiro Coelho!” e a Colocação da Pedra Fundamental do Mercado Municipal

A Prefeitura de Engenheiro Coelho tem o prazer de convidar toda a comunidade para um evento histórico que marcará um novo capítulo no desenvolvimento da cidade. No domingo, dia 28 de janeiro, a partir das 10h da manhã, no barracão da feira localizado na Rua Catarina Favreto Caetano, esquina com a Rua Minas Gerais, será realizado o lançamento do aguardado Pacote de Obras – “Avança Engenheiro Coelho!” e a emocionante colocação da pedra fundamental do Mercado Municipal.

Este evento representa um marco significativo para todos os cidadãos de Engenheiro Coelho, pois simboliza o compromisso da administração municipal em promover o crescimento e aprimoramento da cidade. O Pacote de Obras “Avança Engenheiro Coelho!” abrange uma série de projetos e iniciativas que visam melhorar a infraestrutura, a qualidade de vida e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Um dos pontos mais aguardados deste pacote é a colocação da pedra fundamental do Mercado Municipal, um empreendimento que há muito tempo é sonhado pela comunidade. Esta inauguração não apenas marca a concretização de um projeto há muito esperado, mas também representa um espaço vital para o comércio local, promovendo fortalecimento da economia da região.

Portanto, reserve a data: domingo, dia 28 de janeiro, a partir das 10h da manhã. Venha fazer parte deste momento histórico e testemunhar o início de uma nova era para Engenheiro Coelho. Juntos, estamos construindo um futuro melhor para todos.