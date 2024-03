Prefeitura de Engenheiro Coelho e UNASP promovem estágios em benefício da comunidade

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, em parceria com a assistência social e o fundo municipal, juntamente com a Universidade UNASP e a graduação da Faculdade de Psicologia, está promovendo estágios para alunos. Essa iniciativa, além de valer como horas complementares para a formação acadêmica, visa retribuir à comunidade por meio da prestação de atendimento.

Os estágios ocorrem todas as quintas-feiras, no período da manhã das 8h30 às 9h30, e no período da tarde das 13h30 às 14h. No Projeto Educar, a ação visa contribuir com o bem-estar de crianças na faixa etária dos 10 aos 15 anos. Uma valiosa oportunidade de aprendizado prático para os alunos, enquanto proporciona benefícios significativos à comunidade local.