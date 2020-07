PREFEITURA DE ESTIVA GERBI ENTREGA KITS DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A Prefeitura de Estiva Gerbi através da Secretaria de Educação, iniciou nesta sexta-feira,10, a entrega dos kits escolares aos mais de 2.000 alunos da rede municipal de ensino. Os materiais foram entregues na unidade escolar pertencente ao aluno seguindo os protocolos de prevenção a pandemia de coronavírus.

Estudantes de todas as unidades da rede municipal de ensino, da educação infantil ao ensino fundamental foram contemplados com os kits que possuem itens adequados para cada série: caderno, apontador, lápis de cor, lápis preto, borracha, régua, cola, tesoura e giz de cera, entre outros itens de uso individual.

O destaque deste ano é que apesar dos alunos estarem em casa devido a pandemia do novo coronavírus, os materiais adquiridos pela prefeitura, foram distribuídos para que os alunos mantenham as atividades escolares em casa. Além disso, a administração municipal distribuiu recentemente as maletas de livros e agora está reforçando a educação com apostilas didáticas para os alunos do 1º ao 5º ano, que tem como objetivo, o fortalecimento do conteúdo pedagógico e a promoção e manutenção do desenvolvimento educacional das crianças e jovens estivenses.

O Secretário de Educação, André Belezzi, destacou a manutenção dos investimentos da Prefeitura Municipal em educação apesar da pandemia. “Essa é uma importante iniciativa de grande dimensão no setor educacional e social, implementados desde o início da atual administração, que beneficia os estudantes da nossa cidade. Nós cuidamos de cada criança com todo carinho e dedicação, pois elas são o futuro de Estiva Gerbi”, concluiu o secretário.

A Secretaria de Educação reforça também que atividades estão sendo repassadas aos pais e alunos através de grupos de whatsapp e facebook e caso o estudante ou o responsável ainda não participa, procure a professora, a unidade escolar pertencente ao seu filho ou até mesmo a própria Secretaria.

A Prefeitura Municipal segue cumprindo metas de desenvolvimento e investimentos em educação com a missão de oferecer qualidade e igualdade para todos os alunos da rede municipal de Estiva Gerbi. Esperamos que todos aproveitem o material da melhor forma possível, estudando muito, e agora, em casa por tempo indeterminado.