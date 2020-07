PREFEITURA DE ESTIVA GERBI MANTÉM A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM TODOS OS BAIRROS

A Prefeitura de Estiva Gerbi, por meio da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, continua com os trabalhos de preservação e melhorias em bairros cidade, desta vez na Avenida Mário Zara no Jardim Ludi.

Todas as semanas pelo município, são feitas ações de zeladoria (varrição, capina, pinturas de guias e limpeza) e a higienização contra o coronavírus e outras doenças, como a dengue, nas vias e áreas públicas dos bairros.

Os funcionários da Prefeitura de todas as Secretarias trabalham com os equipamentos de proteção individual seguindo as orientações recomendadas pelos órgãos de saúde para este período de enfrentamento ao coronavírus.