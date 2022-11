PREFEITURA DE ESTIVA GERBI RECEBE NOVO CAMINHÃO-PIPA

O município de Estiva Gerbi recebeu, nesta quarta-feira (9), um novo

caminhão-pipa para reforçar os trabalhos na cidade. A prefeita

Cláudia Botelho recebeu o veículo por meio do Programa “Nova Frota

SP Não Para”, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do

Estado de São Paulo. A entrega foi feita pelo atual governador, Rodrigo

Garcia.

O caminhão-pipa, com capacidade para 14 mil litros, tem o valor

aproximado de R$500 mil reais, que inclui tanque e instrumentos.

A prefeita Cláudia Botelho comentou a importância do novo equipamento

para a cidade: “É mais um novo veículo para a frota do município que

agregará e muito nos serviços prestados à nossa população. Quero

agradecer aos meus amigos, deputado estadual Jorge Caruso, deputado

federal Baleia Rossi e ao governador Rodrigo, que proporcionou essa

grande conquista para Estiva Gerbi. A minha gratidão, obrigado por

lembrar de Estiva Gerbi”, disse Cláudia.

O caminhão-pipa será de grande valia para o município e muito

importante para ajudar no preparo do solo nas manutenções de estradas

rurais, hidratação das plantas e jardins públicos e também será uma

ferramenta fundamental para auxiliar no combate aos incêndios, com a

equipe de funcionários da Defesa Civil.