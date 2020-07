Prefeitura de Holambra entrega esta semana pavimentação de trecho da HBR-210

A Prefeitura de Holambra realiza esta semana a inauguração das obras de pavimentação de trecho da estrada vicinal HBR-210, na área rural do município. Cerca de 900 metros da via foram asfaltados por meio de convênio com o Governo do Estado, viabilizado com apoio do deputado estadual Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa.

A obra era uma reivindicação antiga dos moradores dos bairros Alegre e Palmeiras. “A estrada era de terra, com buracos, fazia muita poeira. Agora facilitou bastante para mim. Não preciso lavar os plásticos da estufa com tanta frequência”, disse o empresário do ramo de flores, Fernando Kievitsbosch. “Para escoar minha produção também ficou muito bom”.

O trabalho faz parte do maior programa de asfaltamento da história de Holambra, com mais de 10 quilômetros de vias pavimentadas e recapeamento de outros 27 quilômetros.

“Em Holambra, apesar das dificuldades impostas pelo novo coronavírus, todas as obras previstas foram mantidas”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Procuramos garantir a entrega das melhorias para oferecer mais segurança e comodidade aos moradores”.

Para evitar aglomerações, em função da pandemia e da quarentena, não haverá solenidade de entrega da obra. Imagens do local serão divulgadas no portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br, e nas redes sociais da Prefeitura para que a população possa conhecer as melhorias.

Além desta obra, outras 11, como a pavimentação de trechos da vicinal HBR-165 e da estrada de servidão que liga o bairro Imigrantes à Rodovia SP-107, serão entregues até o fim da semana seguindo este mesmo formato virtual.