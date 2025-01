PREFEITURA DE JAGUARIUNA INICIA INSTALAÇÃO DE BIODIGESTORES EM PROPRIEDADES RURAIS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, iniciou nesta semana a instalação de biodigestores para a substituição das chamadas “fossas negras” nas propriedades rurais do município. Três equipamentos já foram instalados entre ontem e hoje. No total, 20 propriedades receberão os biodigestores.

“As fossas negras representam riscos à saúde e ao meio ambiente, pois contaminam o solo e as águas subterrâneas. Em contrapartida, os biodigestores tratam o esgoto de maneira sustentável, reduzindo substancialmente os impactos negativos da contaminação”, explica a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura, Aline Granghelli Catão.

Segundo Aline, o princípio de funcionamento dos biodigestores se baseia no processo anaeróbio, um ambiente controlado e favorável ao desenvolvimento de bactérias anaeróbias que decompõem a matéria orgânica. “Esse processo ocorre na ausência de oxigênio e resulta na geração de biogás e biofertilizante, que podem ser aproveitados. Além disso, a biodigestão estabiliza os resíduos sólidos, transformando-os em compostos simples e mais seguros para o meio ambiente”, afirma.

Jorge Luiz Marconato, proprietário rural, elogiou a iniciativa. “Ficou muito bom. É um processo mais limpo do que a fossa negra e funciona muito bem. Estou contente.”

Além de serem de fácil implantação e possuírem baixo custo operacional, os biodigestores contribuem para a valorização das propriedades, melhoram a qualidade de vida das famílias rurais e incentivam práticas ambientais mais modernas e eficientes

A ação é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a The Nature Conservancy (TNC), um dos parceiros do Programa Bacias Jaguariúna, que prevê a instalação dos equipamentos em propriedades rurais, visando a substituição das antigas fossas.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, em um primeiro momento, a ação será realizada em uma área piloto em propriedades localizadas na Bacia do Rio Camanducaia que aderiram formalmente ao programa. Depois, o projeto será levado para outras áreas rurais do município.

Foto: Thiago Carvalho