Prefeitura de Holambra Oferece Curso de Capacitação em Identificação Veicular para Guardas Municipais

No último sábado, 2 de março, os Guardas Municipais de Holambra participaram de um curso essencial para aprimorar suas habilidades e conhecimentos: o curso de “Identificação Veicular”. Promovido pela prefeitura municipal, a atividade foi conduzida pelo perito Elton Silva e reuniu agentes para uma jornada de aprendizado teórico e prático.

Durante o curso, os participantes tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos especializados em técnicas de identificação de possíveis alterações nos veículos, incluindo chassi, motor, vidros, placas e documentos. Essas habilidades são cruciais para aprimorar a eficácia das fiscalizações de trânsito realizadas pelos guardas municipais, garantindo assim a segurança e a ordem viária na cidade.

Essa iniciativa da prefeitura de Holambra reflete o compromisso contínuo com a qualificação e a atualização dos profissionais que atuam no município. Ao investir na capacitação dos Guardas Municipais, a administração municipal não apenas fortalece as capacidades de sua equipe, mas também reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade.

O curso de “Identificação Veicular” representa mais um passo importante na busca por uma gestão eficiente e responsável do trânsito em Holambra, demonstrando o empenho da prefeitura em garantir a excelência dos serviços prestados à população.