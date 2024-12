Carlos Prazeres continuará regendo a Orquestra Sinfônica de Campinas: “cercado de gente competente”

Definição seguiu o regimento interno da Sinfônica, que prevê que em final de mandato, os músicos sejam consultados sobre o nome do regente

Para os fãs da Orquestra Sinfônica de Campinas, a sexta-feira chegou com uma boa notícia: a permanência de Carlos Prazeres como maestro. A definição do seu nome seguiu o regimento interno da Sinfônica, que prevê que ao final de cada mandato do Executivo, os músicos sejam consultados sobre a permanência ou não do maestro.

O anúncio foi feito pelo prefeito Dário Saadi, hoje, 27 de dezembro. “Há um posicionamento majoritário dos músicos pela sua permanência à frente da Sinfônica”, disse o prefeito para o maestro. “É uma alegria muito grande fazer este anúncio e por você continuar este trabalho de sucesso na Sinfônica”, completou.

Prazeres também falou da sua alegria em permanecer. “Eu fico muito honrado. Tenho certeza que meu trabalho não teria tido tanto sucesso se eu não fosse cercado de gente tão competente. Fico feliz por fazer parte dessa equipe”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, reforçou a importância do respeito ao regimento para a definição de quem ficaria à frente da Orquestra. “Nós somos grandes defensores desse regimento que regula a forma de trabalho da Sinfônica. Então, o fato de a escolha do maestro Carlos Prazeres ter sido feita de forma legítima pela Associação de músicos valida também um trabalho que tem sido feito nesses últimos três anos”, disse.

Ainda segundo ela, para o próximo ano a perspectiva é de novos projetos. “Nós conquistamos muito, mas queremos mais ainda. A permanência dele foi validada pela Administração, pelos músicos e principalmente pelo público, que tem prestigiado a Sinfônica, sempre lotando o teatro e os parques onde os músicos têm se apresentado”, declarou.

Mário Marques, presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, também ressaltou o regimento como uma conquista. “O regimento era uma demanda antiga e uma das regras mais importantes que ele traz é justamente a lista tríplice.”

Marques falou ainda da expectativa para os próximos anos. “A partir do ano que vem, a gente vai ter um mandato novo, a contratação dos músicos do concurso e a reforma do Centro de Convivência. Este é um cenário muito positivo”, completou.