McDonald’s e Sprite apresentam Sprite X sabor Lichia Blue

Além da novidade, as marcas trazem de volta os sabores que fizeram sucesso com o público este ano: Maçã Verde e Tangerina e Morango

Uma nova experiência refrescante acaba de chegar nos restaurantes do Méqui! Ampliando sua parceria de sucesso, McDonald’s e Sprite inovam mais uma vez com o lançamento da Sprite X Lichia Blue, um sabor inédito e surpreendente. E as novidades não param por aí: os sabores Tangerina com Morango e Maçã Verde estão de volta ao cardápio da rede, atendendo aos pedidos de quem já se apaixonou por essas combinações exclusivas no início do ano.

A novidade chega acompanhada da campanha digital “Surpreendentemente Surreal”, criada pela GALERIA.ag, que mira a Geração Z e traz uma proposta vibrante e cheia de personalidade, reforçando a conexão das marcas com o público jovem. A ação destaca a combinação de cor vibrante e do novo sabor marcante de Sprite X Lichia Blue.

A plataforma de mixologia Sprite X foi desenvolvida com exclusividade em parceria com o McDonald’s, combinando a refrescância única de Sprite com sabores icônicos que só o Méqui oferece. A colaboração conta ainda com o parceiro Da Vinci, responsável pela operacionalização do armazenamento nos restaurantes. Essa união estratégica reforça o padrão de inovação e sabor das marcas, criando experiências memoráveis para os clientes.

“No Méqui, estamos sempre em busca de oferecer experiências únicas e surpreendentes aos nossos consumidores. Com isso em mente, fortalecemos nossa

parceria com a Sprite para trazer um novo sabor exclusivo que vai enriquecer nosso portfólio de bebidas e que com certeza vai ampliar a base de fãs de Sprite X no Brasil”, afirma Lariane Duarte, Head de Marketing do McDonald’s.

“O verão é a temporada perfeita para Sprite, uma época em que a refrescância da marca se conecta naturalmente com o dia a dia das pessoas. Queremos estar presentes nos momentos descontraídos e compartilhados, trazendo aquela sensação única de refrescância que só Sprite pode oferecer. Começar a estação com essa parceria com o McDonald’s, apresentando Sprite X com novo sabor, é uma maneira especial de convidar todos a viverem o verão”, afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

As bebidas estão disponíveis nas versões de 300 ml, 500 ml e 700 ml, exclusivamente nos restaurantes do McDonald’s, por tempo limitado.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/09/2024). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: ir.www.arcosdorados.com

Sobre a The Coca-Cola Company

The Coca-Cola® Company (NYSE: KO) é uma empresa completa de bebidas com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios. O propósito da nossa empresa é refrescar o mundo e fazer a diferença. Vendemos várias marcas de bilhões de dólares em várias categorias de bebidas em todo o mundo. Nosso portfólio de marcas de refrigerantes com gás inclui Coca-Cola®, Sprite e Fanta. Algumas de nossas marcas de hidratação, esportes, café e chá incluem Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest e Ayataka. Nossas marcas de nutrição, sucos, laticínios e bebidas à base de plantas incluem Minute Maid, Simply, inocente, Del Valle, fairlife e AdeS. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde a redução do açúcar em nossas bebidas até o lançamento de novos produtos inovadores no mercado. Também buscamos impactar positivamente a vida das pessoas, comunidades e o planeta por meio da reposição de água, reciclagem de embalagens, práticas de fornecimento sustentável e reduções de emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor. Juntamente com nossos parceiros de envasamento, empregamos mais de 700 mil pessoas, ajudando a trazer oportunidades econômicas para comunidades locais em todo o mundo. Saiba mais em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.