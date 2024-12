INSCRIÇÕES PARA O PROUNI MUNICIPAL TERMINAM HOJE

Hoje é o último dia para as inscrições do Programa Prouni Municipal, que oferece 500 vagas de bolsas de estudo com desconto de 70% a moradores de Jaguariúna.

As inscrições devem ser feitas apenas digitalmente, por meio do link https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/prouni.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ser residentes em Jaguariúna há pelo menos três anos e ter renda de até dois salários mínimos.

O Prouni Municipal é um programa voltado exclusivamente para moradores de Jaguariúna que concede desconto de 70% nas mensalidades de cursos do ensino superior. No total, são disponibilizadas até 500 vagas para os mais diversos cursos no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

Foto: arquivo