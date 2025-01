Prefeitura de Holambra reforça empenho na duplicação da SP-107 e avalia nova solicitação

Foto: DER

A Prefeitura de Holambra divulgou uma nota oficial destacando os esforços realizados nos últimos anos para viabilizar a duplicação da Rodovia SP-107, em articulação com o Governo do Estado e o governador Tarcísio de Freitas. A administração municipal também informou sobre o recebimento de um pedido de construção de uma ponte em nível na via, encaminhado pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Urbano, Rural, Turismo e Segurança. Confira, na íntegra, a nota da Prefeitura:

NOTA

A Prefeitura de Holambra informa que o prefeito Fernando Capato se reuniu por diversas vezes nos últimos anos com representantes do Governo do Estado, incluindo o governador Tarcísio de Freitas, para tratar especificamente da duplicação da Rodovia SP-107 – uma obra importante e necessária, visto que, além de rota estratégica para o transporte de pessoas e mercadorias, conecta municípios vizinhos e impulsiona a economia local.

Com o crescimento populacional e o aumento do fluxo de veículos, a necessidade de estudos no sentido de adequação da via tornou-se imprescindível. A duplicação garantirá mais segurança e tráfego mais fluído, reduzindo congestionamentos e promovendo mais eficiência no deslocamento diário.

A administração informa também que confirma o recebimento, no dia 2 de janeiro, de documento enviado pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Urbano, Rural, Turismo e Segurança, que solicita auxílio do Poder Executivo para requerer, junto ao Estado, a construção de uma ponte em nível sobre a SP-107 na ocasião da duplicação da via. O material será, naturalmente, avaliado pela equipe, discutido enquanto alternativa para melhoria no local e contará com apoio do Governo Municipal.