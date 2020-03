Prefeitura de Itapira faz manutenção emergencial em cabeceira de córrego

A chuva do início da tarde de ontem ocasionou a erosão de um trecho da rotatória da Avenida Jacareí, no bairro Santa Marta, que passa em cima de um córrego. Ainda na tarde de ontem equipes da Defesa Civil estiveram no local para avaliação e não constataram risco iminente.

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos já iniciaram de limpeza da área e as obras preventivas para evitar novas erosões. O trabalho deve se estender no fim de semana.

O Departamento de Trânsito também já fez a sinalização do local. Motoristas que vierem da Avenida Jacareí com sentido para a Estrada Velha Itapira x Mogi Mirim devem utilizar o contorno pela Avenida Lions Club.