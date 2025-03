PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ABRE CONSULTA POPULAR PARA INDICAÇÕES DE PRIORIDADES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL

A Prefeitura de Jaguariúna deu início ao Orçamento Participativo para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) para 2026-2029. O PPA define os objetivos e diretrizes do governo para um período de quatro anos.

A população poderá preencher um formulário onde indicará o que considera ser as prioridades para as mais diversas áreas da Administração, como saúde, educação, desenvolvimento econômico, esportes, infraestrutura, cultura, entre outras, além de poder deixar comentários e sugestões que serão avaliados pela Administração.

“O primeiro passo é o Orçamento Participativo, onde a população vai apontar as áreas que ela acredita serem mais importantes. Através de um questionário, que pode ser preenchido por qualquer contribuinte, nós vamos compilar as informações e juntar com o plano de governo para montar as metas e destinar os recursos”, explica o secretário de Finanças de Jaguariúna, Fabio Santos Ribeiro.

O formulário pode ser acessado pelo link https://tinyurl.com/2kk7js3v, que permanecerá no ar até o próximo dia 11 de abril. “É a oportunidade de o cidadão definir para onde vai o dinheiro dos impostos que ele paga”, completa o secretário.

Foto: arquivo