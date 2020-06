Prefeitura de Jaguariúna disponibiliza receitas e despesas com Covid-19 no Portal da Transparência

A Prefeitura de Jaguariúna disponibiliza no Portal da Transparência todas as informações referentes às receitas, despesas e contratações relativas às ações municipais de enfrentamento à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. As informações podem ser acessadas por qualquer cidadão no site da Administração. Os dados são atualizados diariamente.

“Todos os dias, geramos novos relatórios para atualizar essas informações e disponibilizamos no Portal da Transparência”, explica a secretária de Administração e Finanças da Prefeitura, Elisanita Aparecida de Moraes.

A maior parte das despesas se refere a repasses da Prefeitura para o Hospital Municipal Walter Ferrari especificamente para o combate à Covid. Os gastos incluem também aquisição de insumos e equipamentos hospitalares e materiais sanitários e de proteção, como luvas, máscaras, aventais e álcool em gel, entre outros. Já as receitas incluem os repasses pela União e Governo do Estado de São Paulo.

COMO ACESSAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

– Acesse o site da Prefeitura: http://jaguariuna.sp.gov.br/

– Na página principal do site, clique no banner “Receitas e Despesas Covid-19” e escolha o relatório a ser conferido (despesas ou receitas)

– Também é possível acessar as informações em “Acesso à Informação”, no menu principal superior do site da Prefeitura. Em seguida, basta clicar no link “Coronavírus – Covid-19”.