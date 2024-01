PREFEITURA DE JAGUARIÚNA MANTÉM TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO EM R$ 2,50

Foto: Ivair Oliveira

Ao contrário de outros municípios, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, decidiu não reajustar a tarifa do transporte público da cidade, que neste início de ano permanece custando R$ 2,50.

A tarifa do transporte coletivo municipal em Jaguariúna não tem nenhum reajuste desde 1º de fevereiro de 2016 e é uma das mais baixas da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, em 2023 foram transportados cerca de 1,3 milhão de passageiros, o que dá uma média de 108 mil por mês. A frota atual é de 17 ônibus e uma van, operados pela concessionária Metrópolis.

Ao longo dos últimos anos, a Administração Municipal implementou melhorias no transporte público, com a adoção de novos e modernos coletivos equipados com ar-condicionado, wi-fi gratuito, espaço para carregador de celular e câmeras de monitoramento interno.

O Município também tem o aplicativo Busão na Palma da Mão. Lançado em 2018, o app informa os horários e itinerários dos ônibus, facilitando a vida do usuário do transporte coletivo.